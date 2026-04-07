A Região Metropolitana terá grande chance de chuva nesta quarta-feira (8). As temperaturas máximas alcançarão 29.7°C em Bela Vista de Goiás e Senador Canedo, e 29.5°C em Caldazinha. As mínimas mais baixas serão registradas em Goianápolis, com 19.2°C, e Terezópolis de Goiás, com 19.4°C.A umidade do tempo na região ficará em torno de 79.88% em média, podendo atingir 93.0% em Brazabrantes, Caturaí e Goiânia. A probabilidade de chuva para o dia será de 39.12% em média, mas cidades como Caturaí podem ter até 95.0% de chance, seguida por Inhumas com 90.0% e Aragoiânia com 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Aparecida de Goiânia: máxima 29.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Aragoiânia: máxima 28.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Bela Vista de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Bonfinópolis: máxima 28.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Brazabrantes: máxima 28.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Caldazinha: máxima 29.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Caturaí: máxima 29.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Goianira: máxima 29.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Goianápolis: máxima 28.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Goiânia: máxima 29.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Guapó: máxima 28.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Hidrolândia: máxima 28.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Inhumas: máxima 29.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Nerópolis: máxima 28.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 20.0%Nova Veneza: máxima 28.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Senador Canedo: máxima 29.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Terezópolis de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Trindade: máxima 29.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.