A Região Metropolitana terá tempo com temperaturas que variam de amenas a quentes na quarta-feira (8). As cidades mais quentes serão Caturaí com máxima de 29.9°C, Trindade com 29.8°C e Abadia de Goiás com 29.7°C. Já as mais frias serão Caldazinha com mínima de 13.7°C e Bela Vista de Goiás com 13.8°C.A umidade média na região ficará em 52.6%, com cidades como Bela Vista de Goiás, Caldazinha e Senador Canedo registrando os maiores índices, com 64.0%. A probabilidade de chuva para a região é baixa, de apenas 10.0%, sendo que Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia e Aragoiânia apresentam os maiores índices, todos em 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aparecida de Goiânia: máxima 28.9°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aragoiânia: máxima 29.5°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bela Vista de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bonfinópolis: máxima 28.6°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Brazabrantes: máxima 29.4°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caldazinha: máxima 29.1°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caturaí: máxima 29.9°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianira: máxima 29.7°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianápolis: máxima 28.3°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiânia: máxima 29.5°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guapó: máxima 29.5°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Hidrolândia: máxima 28.3°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 15.3°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Inhumas: máxima 29.6°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nerópolis: máxima 29.0°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Veneza: máxima 29.4°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Senador Canedo: máxima 29.2°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Terezópolis de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Trindade: máxima 29.8°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.