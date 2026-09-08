A Região Metropolitana deve registrar um dia marcado por bastante instabilidade atmosférica nesta quarta-feira (9), apresentando marcas térmicas que variam de tarde aquecida a momentos mais amenos. Entre os destaques de calor no território, Bela Vista de Goiás e Senador Canedo despontam com as máximas mais elevadas do dia, atingindo 29,5°C, seguidas de perto por Aragoiânia, com 29,4°C. Por outro lado, as temperaturas mínimas mais baixas são esperadas em Goianápolis, com 19,6°C, e em Bonfinópolis, que registra 20,1°C.O índice médio de umidade relativa do ar na região fica em 71,85%, sendo que os maiores níveis chegam a 80,0% em Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis e Caldazinha. Em relação à probabilidade de chuva, a média geral é de 22,88%, mas a possibilidade de precipitação se mostra muito mais expressiva em municípios como Caturaí e Trindade, onde a chance atinge 65,0%, além de Abadia de Goiás, com 55,0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 29,3°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 15,0%Aparecida de Goiânia: máxima 29,0°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Aragoiânia: máxima 29,4°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 20,0%Bela Vista de Goiás: máxima 29,5°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Bonfinópolis: máxima 28,5°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Brazabrantes: máxima 29,0°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 10,0%Caldazinha: máxima 29,4°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 20,0%Caturaí: máxima 29,3°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 15,0%Goianira: máxima 29,2°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 15,0%Goianápolis: máxima 27,6°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Goiânia: máxima 29,3°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Guapó: máxima 29,4°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 20,0%Hidrolândia: máxima 28,8°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Inhumas: máxima 29,0°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 10,0%Nerópolis: máxima 28,5°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Nova Veneza: máxima 29,0°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 10,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 29,0°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 10,0%Senador Canedo: máxima 29,5°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Terezópolis de Goiás: máxima 28,8°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Trindade: máxima 29,3°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 15,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.