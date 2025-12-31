A Região Metropolitana terá tempo com grande chance de chuva na quinta-feira (1). As temperaturas máximas alcançarão 32.3°C em Bonfinópolis, 31.7°C em Caldazinha e 31.7°C em Senador Canedo. Já as mínimas serão mais baixas em Goianápolis, com 20.1°C, e Nerópolis, com 20.2°C.A umidade média na região será de 76.67%, com cidades como Brazabrantes, Caturaí e Inhumas podendo registrar umidade de até 91%. A probabilidade média de chuva para a região é de 46.25%, mas Aparecida de Goiânia, Bela Vista de Goiás e Hidrolândia apresentam probabilidades mais elevadas, podendo chegar a 75%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Aparecida de Goiânia: máxima 31.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Aragoiânia: máxima 30.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Bela Vista de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Bonfinópolis: máxima 32.3°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Brazabrantes: máxima 29.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Caldazinha: máxima 31.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Caturaí: máxima 29.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Goianira: máxima 31.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Goianápolis: máxima 28.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Goiânia: máxima 31.6°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Guapó: máxima 30.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Hidrolândia: máxima 30.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Inhumas: máxima 29.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Nerópolis: máxima 30.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Nova Veneza: máxima 30.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Senador Canedo: máxima 31.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Terezópolis de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Trindade: máxima 31.2°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.