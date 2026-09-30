A Região Metropolitana deve registrar tempo bastante instável nesta quinta-feira (1), com marcas de termômetro que variam sensivelmente entre as localidades. O calor se destaca em Caldazinha, Goiânia e Senador Canedo, municípios que registram a máxima de 32,9°C. Por outro lado, as temperaturas mais amenas ocorrem em Goianápolis, com mínima de 19,3°C, e em Hidrolândia, onde os termômetros chegam a marcar 19,8°C.A umidade relativa do tempo média é estimada em 63,5% na região, atingindo seu ápice em Goianápolis, com 81,0%, além de Bonfinópolis e Hidrolândia, que registram 80,0%. Já a probabilidade média de chuva para a área consolidada é de 42,0%, sendo que as maiores chances de precipitação se concentram em Inhumas, com índice de 65,0%, e nas cidades de Abadia de Goiás e Aparecida de Goiânia, ambas com taxa de 55,0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 32,5°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 55,0%Aparecida de Goiânia: máxima 32,1°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 55,0%Aragoiânia: máxima 32,5°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 50,0%Bela Vista de Goiás: máxima 32,8°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 45,0%Bonfinópolis: máxima 32,0°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 45,0%Brazabrantes: máxima 32,5°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 55,0%Caldazinha: máxima 32,9°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 45,0%Caturaí: máxima 32,8°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 55,0%Goianira: máxima 32,7°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 55,0%Goianápolis: máxima 31,3°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 45,0%Goiânia: máxima 32,9°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 50,0%Guapó: máxima 32,5°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 50,0%Hidrolândia: máxima 31,7°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 45,0%Inhumas: máxima 32,5°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 65,0%Nerópolis: máxima 32,1°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 55,0%Nova Veneza: máxima 32,5°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 55,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 32,5°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 55,0%Senador Canedo: máxima 32,9°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 45,0%Terezópolis de Goiás: máxima 32,3°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 50,0%Trindade: máxima 32,8°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 55,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.