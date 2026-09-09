A Região Metropolitana vivenciará um cenário de bastante sol e pouca variação de nuvens nesta quinta-feira (10), mantendo a tendência de calor com marcas térmicas que chegam à média de 32,16°C no pico do dia. Os termômetros devem registrar as temperaturas mais altas em Bela Vista de Goiás, com máxima de 32,8°C, seguida por Senador Canedo, com 32,7°C, e Aragoiânia, que deve atingir 32,6°C. Por outro lado, as temperaturas mínimas mais amenas estão previstas para Goianápolis e Terezópolis de Goiás, ambas registrando 19,2°C nas primeiras horas.A umidade relativa do ar na região deve apresentar uma média de 61,05%, tendo seus maiores índices concentrados em Caldazinha, com 73,0%, além de Bela Vista de Goiás e Goiânia, que registram até 72,0%. Quanto às chuvas, a probabilidade geral estimada é de apenas 4,88% ao longo do dia, o que reforça o tempo seco, embora municípios como Abadia de Goiás, Aragoiânia e Bela Vista de Goiás alcancem uma chance ligeiramente maior de precipitação, com 15,0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 32,4°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Aparecida de Goiânia: máxima 32,1°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aragoiânia: máxima 32,6°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Bela Vista de Goiás: máxima 32,8°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Bonfinópolis: máxima 31,5°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Brazabrantes: máxima 32,0°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Caldazinha: máxima 32,5°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Caturaí: máxima 32,6°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Goianira: máxima 32,4°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Goianápolis: máxima 30,5°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Goiânia: máxima 32,6°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Guapó: máxima 32,6°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Hidrolândia: máxima 31,9°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 15,0%Inhumas: máxima 32,0°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Nerópolis: máxima 31,5°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Nova Veneza: máxima 32,0°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 32,2°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Senador Canedo: máxima 32,7°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Terezópolis de Goiás: máxima 31,8°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Trindade: máxima 32,6°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.