A Região Metropolitana terá um tempo com temperaturas amenas a mornas para a quinta-feira (11). As cidades mais quentes incluem Bonfinópolis com 28.7°C, Trindade com 28.5°C e Goianira com 28.3°C. Já as mais frias serão Goianápolis com 19.0°C e Nerópolis com 19.6°C.\nA umidade média na região será de 81.58%, com destaque para Brazabrantes, Caturaí e Goianápolis, que podem registrar até 91.0% de umidade. A probabilidade média de chuva é de 31.62%, sendo Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia e Aragoiânia as cidades com os maiores índices, registrando 35.0% de chance de tempo chuvoso.\nVeja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:\nAbadia de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%