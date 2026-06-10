A Região Metropolitana terá temperaturas amenas como principal característica do tempo na quinta-feira (11). As cidades mais quentes da região incluem Trindade, com máxima de 25.7°C, Caturaí registrando 25.6°C, e Abadia de Goiás com 25.5°C. As temperaturas mínimas serão mais baixas em Goianápolis (17.9°C) e Bonfinópolis (18.2°C).A umidade média na região ficará em 71.47%, com Santo Antônio de Goiás apresentando os maiores índices, podendo chegar a 84.0%. A probabilidade média de chuva é de 17.0%, mas algumas cidades como Aparecida de Goiânia e Bela Vista de Goiás podem ter probabilidades de chuva de até 40.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 25.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Aparecida de Goiânia: máxima 24.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 40.0%Aragoiânia: máxima 25.5°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 35.0%Bela Vista de Goiás: máxima 25.1°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 40.0%Bonfinópolis: máxima 24.6°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Brazabrantes: máxima 25.1°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Caldazinha: máxima 25.2°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Caturaí: máxima 25.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Goianira: máxima 25.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianápolis: máxima 24.2°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Goiânia: máxima 25.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Guapó: máxima 25.5°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 35.0%Hidrolândia: máxima 24.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Inhumas: máxima 25.1°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Nerópolis: máxima 24.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Nova Veneza: máxima 25.1°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 25.1°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Senador Canedo: máxima 25.2°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Terezópolis de Goiás: máxima 25.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Trindade: máxima 25.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.