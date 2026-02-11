A Região Metropolitana terá um tempo com grande chance de chuva na quinta-feira (12). As temperaturas máximas serão registradas em Senador Canedo com 28.8°C, Goiânia com 28.7°C e Bela Vista de Goiás com 28.6°C. Já as temperaturas mínimas mais baixas serão em Goianápolis com 17.4°C e Bonfinópolis com 17.6°C.A umidade média na região será de 82.1%, com cidades como Aragoiânia, Bela Vista de Goiás e Caturaí atingindo umidade de 92.0%. A probabilidade média de chuva é de 50.25%, mas Aragoiânia, Goianira e Guapó terão 95.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Aparecida de Goiânia: máxima 28.4°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Aragoiânia: máxima 27.9°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Bela Vista de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Bonfinópolis: máxima 28.0°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Brazabrantes: máxima 27.9°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Caldazinha: máxima 28.5°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Caturaí: máxima 28.3°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Goianira: máxima 28.4°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Goianápolis: máxima 27.5°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 50.0%Goiânia: máxima 28.7°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Guapó: máxima 27.9°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Hidrolândia: máxima 28.1°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Inhumas: máxima 27.7°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Nerópolis: máxima 27.9°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Nova Veneza: máxima 27.9°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 25.0%Senador Canedo: máxima 28.8°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Terezópolis de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Trindade: máxima 28.2°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.