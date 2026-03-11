A Região Metropolitana terá grande chance de chuva nesta quinta-feira (12). O tempo indicará temperaturas máximas de 28.2°C em Bela Vista de Goiás, e 28.1°C em Caturaí e Trindade. As mínimas do tempo serão de 18.8°C em Goianápolis e 19.0°C em Bonfinópolis.A umidade média na Região Metropolitana ficará em 85.17%. Goiânia e Santo Antônio de Goiás se destacam com 96.0% de umidade, seguidas por Brazabrantes com 95.0%. A probabilidade média de chuva é de 50.5%, com Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha e Goianápolis registrando as maiores chances de chuva, com 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Aparecida de Goiânia: máxima 27.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 55.0%Aragoiânia: máxima 27.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Bela Vista de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Bonfinópolis: máxima 27.1°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Brazabrantes: máxima 27.5°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Caldazinha: máxima 27.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Caturaí: máxima 28.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 40.0%Goianira: máxima 27.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Goianápolis: máxima 26.5°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Goiânia: máxima 27.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 55.0%Guapó: máxima 27.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Hidrolândia: máxima 27.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 55.0%Inhumas: máxima 27.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 50.0%Nerópolis: máxima 27.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 45.0%Nova Veneza: máxima 27.5°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Senador Canedo: máxima 27.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Terezópolis de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Trindade: máxima 28.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 55.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.