A Região Metropolitana terá uma quinta-feira (13) de sol e predomínio de céu limpo, com termômetros oscilando entre a mínima média de 17,16°C e a máxima média de 32,17°C. O calor se fará mais presente em Aragoiânia e Guapó, que devem registrar as temperaturas mais altas do dia com 33,1°C, seguidas por Abadia de Goiás, com máxima de 32,9°C. Já os momentos mais frescos ocorrem em Senador Canedo, com mínima de 16,0°C, e em Goiânia, com 16,1°C.A umidade relativa do ar na região deve atingir uma média de 37,5%, com os índices mais elevados sendo registrados em Goiânia, que chega a 49,0%, além de Santo Antônio de Goiás e Terezópolis de Goiás, ambas com 48,0%. A chance de chuva na média regional é muito baixa, de apenas 2,0%, sendo que a probabilidade máxima de precipitação não passa de 10,0% em cidades como Abadia de Goiás, Goiânia e Trindade.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 32,9°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Aparecida de Goiânia: máxima 32,1°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Aragoiânia: máxima 33,1°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Bela Vista de Goiás: máxima 32,4°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 16,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bonfinópolis: máxima 31,3°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Brazabrantes: máxima 32,0°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caldazinha: máxima 32,1°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caturaí: máxima 32,8°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Goianira: máxima 32,4°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Goianápolis: máxima 30,5°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiânia: máxima 32,4°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 16,1°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Guapó: máxima 33,1°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Hidrolândia: máxima 31,9°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Inhumas: máxima 32,1°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nerópolis: máxima 31,4°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Nova Veneza: máxima 32,0°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 32,0°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Senador Canedo: máxima 32,3°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Terezópolis de Goiás: máxima 31,8°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Trindade: máxima 32,9°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.