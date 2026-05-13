A Região Metropolitana terá um tempo de temperaturas amenas a mornas na quinta-feira (14), com Trindade sendo a cidade mais quente, marcando 30.7°C. Outras cidades que registrarão altas temperaturas são Caturaí, com 30.6°C, e Abadia de Goiás, com 30.5°C. As mínimas do tempo serão observadas em Bela Vista de Goiás e Caldazinha, ambas com 17.5°C.A umidade do ar na região estará em torno de 64.88% em média, com Santo Antônio de Goiás apresentando os índices mais altos. A probabilidade de chuva é baixa, com média de 10.25%, e Goianápolis registra a maior chance, com 20%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aparecida de Goiânia: máxima 29.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aragoiânia: máxima 30.5°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bela Vista de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bonfinópolis: máxima 29.5°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Brazabrantes: máxima 29.9°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caldazinha: máxima 30.0°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caturaí: máxima 30.6°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianira: máxima 30.4°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianápolis: máxima 29.0°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Goiânia: máxima 30.4°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guapó: máxima 30.5°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Hidrolândia: máxima 29.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Inhumas: máxima 30.1°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nerópolis: máxima 29.4°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Veneza: máxima 29.9°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Senador Canedo: máxima 30.2°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Terezópolis de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Trindade: máxima 30.7°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.