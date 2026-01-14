A Região Metropolitana terá um tempo caracterizado por grande chance de chuva amanhã, quinta-feira (15). O tempo instável será a principal característica para a data. As cidades mais quentes serão Bonfinópolis, com máxima de 31.5°C, Caldazinha e Senador Canedo, ambas com 30.9°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Goianápolis, com 18.5°C, e Bela Vista de Goiás, com 18.9°C.A umidade média na Região Metropolitana ficará em torno de 71.17%. As cidades com maiores índices de umidade na noite são Bela Vista de Goiás e Hidrolândia, ambas com 84.0%, e Aparecida de Goiânia, com 82.0%. A probabilidade média de chuva é de 44.62%, mas a chance de chuva é alta em algumas áreas, atingindo 75.0% em Abadia de Goiás, Aragoiânia e Bela Vista de Goiás durante a noite.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Aparecida de Goiânia: máxima 30.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%Aragoiânia: máxima 30.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Bela Vista de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Bonfinópolis: máxima 31.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Brazabrantes: máxima 30.3°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caldazinha: máxima 30.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Caturaí: máxima 30.3°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianira: máxima 30.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Goianápolis: máxima 28.7°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Goiânia: máxima 30.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Guapó: máxima 29.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Hidrolândia: máxima 30.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Inhumas: máxima 30.3°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nerópolis: máxima 29.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Nova Veneza: máxima 29.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Senador Canedo: máxima 30.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Terezópolis de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Trindade: máxima 29.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.