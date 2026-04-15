A Região Metropolitana terá tempo com possibilidade de pancadas de chuva isoladas na quinta-feira (16). As cidades mais quentes serão Bela Vista de Goiás, com máxima de 28.8°C, Trindade, com 28.4°C, e Abadia de Goiás, com 28.3°C. As temperaturas mais baixas serão registradas em Goianápolis, com 18.3°C, e Nerópolis, com 18.4°C.A umidade do tempo na região ficará em torno de 73.92%, com Santo Antônio de Goiás registrando os maiores índices, podendo chegar a 90.0%. A probabilidade de chuva para o dia será de 27.38% em média, sendo que Goiânia tem a maior probabilidade, com 55.0%, seguida por Santo Antônio de Goiás e Senador Canedo, ambos com 50.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Aparecida de Goiânia: máxima 28.2°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Aragoiânia: máxima 28.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Bela Vista de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Bonfinópolis: máxima 27.3°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Brazabrantes: máxima 27.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Caldazinha: máxima 27.8°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Caturaí: máxima 28.2°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%Goianira: máxima 28.0°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Goianápolis: máxima 26.7°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Goiânia: máxima 28.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Guapó: máxima 28.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Hidrolândia: máxima 28.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Inhumas: máxima 27.8°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Nerópolis: máxima 27.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Nova Veneza: máxima 27.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Senador Canedo: máxima 28.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%Terezópolis de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Trindade: máxima 28.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.