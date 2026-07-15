A Região Metropolitana passará por um dia de tempo firme e seco nesta quinta-feira (16), com média máxima de 29,21°C. Os termômetros devem registrar as marcas mais elevadas em Caturaí, com 30,3°C, Trindade, com 30,2°C, e Aragoiânia, que chega a 30,0°C. Por outro lado, as menores temperaturas mínimas no período ocorrem em Goianápolis, com 14,5°C, e Bonfinópolis, com 15,4°C.Com relação à umidade relativa do ar, a média regional fica em 52,25%, com os maiores índices previstos para Goianápolis, com 62,0%, além de Nerópolis e Santo Antônio de Goiás, que registram 60,0%. A probabilidade de chuva é de 0,0% para toda a região, mantendo o dia sem chances de precipitação em localidades como Abadia de Goiás e Aparecida de Goiânia.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 29,9°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aparecida de Goiânia: máxima 28,9°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aragoiânia: máxima 30,0°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bela Vista de Goiás: máxima 29,2°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bonfinópolis: máxima 27,9°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 27,9°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Brazabrantes: máxima 29,3°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caldazinha: máxima 28,9°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caturaí: máxima 30,3°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goianira: máxima 29,8°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goianápolis: máxima 27,1°C, mínima 14,5°C | sensação térmica máx 27,1°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiânia: máxima 29,5°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guapó: máxima 30,0°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Hidrolândia: máxima 28,6°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Inhumas: máxima 29,7°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nerópolis: máxima 28,6°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Veneza: máxima 29,3°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 29,2°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Senador Canedo: máxima 29,2°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Terezópolis de Goiás: máxima 28,6°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Trindade: máxima 30,2°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.