A Região Metropolitana terá um dia de sol firme e sem previsão de mudanças severas nesta quinta-feira (17), apresentando marcas nos termômetros que devem oscilar, em média, entre as mínimas de 21,61°C e máximas de 33,11°C. Os picos de calor se concentram em Aragoiânia, Guapó e Trindade, onde as temperaturas máximas atingem 33,7°C. No extremo oposto, as menores temperaturas ocorrem em Goianápolis, com mínima de 20,9°C, e Bonfinópolis, que registra 21,1°C.O índice médio de umidade relativa do ar fica em torno de 53,73%, com os maiores percentuais concentrados em Caturaí e Inhumas, onde o indicador alcança 63,0%. Em relação às chuvas, a probabilidade média de precipitação é de apenas 15,0% para a data, sendo que Abadia de Goiás apresenta a maior possibilidade de registrar chuvas, com índice de 30,0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 33,6°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 15,0%Aparecida de Goiânia: máxima 33,0°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Aragoiânia: máxima 33,7°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 15,0%Bela Vista de Goiás: máxima 33,6°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Bonfinópolis: máxima 32,3°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Brazabrantes: máxima 32,9°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Caldazinha: máxima 33,4°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Caturaí: máxima 33,5°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Goianira: máxima 33,3°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Goianápolis: máxima 31,5°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Goiânia: máxima 33,6°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Guapó: máxima 33,7°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 15,0%Hidrolândia: máxima 32,9°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Inhumas: máxima 33,0°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Nerópolis: máxima 32,3°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Nova Veneza: máxima 32,9°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 33,0°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Senador Canedo: máxima 33,6°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Terezópolis de Goiás: máxima 32,7°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Trindade: máxima 33,7°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.