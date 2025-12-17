A Região Metropolitana terá grande chance de chuva na quinta-feira (18). O tempo apresentará as maiores temperaturas em Bonfinópolis, com 27.3°C, Caldazinha com 26.7°C e Senador Canedo também com 26.7°C. As temperaturas mais amenas serão registradas em Goianápolis, com 19.3°C, e Nerópolis, com 19.8°C.\nA umidade média na região será de 87%, com picos de 93% em cidades como Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis e Caldazinha. A probabilidade média de chuva é de 42%, atingindo 70% em localidades como Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis e Caldazinha.\nVeja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:\nAbadia de Goiás: máxima 25.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%\nAparecida de Goiânia: máxima 26.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%