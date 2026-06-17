A Região Metropolitana terá tempo com altas temperaturas na quinta-feira (18). As cidades mais quentes serão Caturaí com 30.1°C, Goianira com 29.8°C e Trindade com 29.8°C. Já as mais frias serão Bela Vista de Goiás com 13.5°C e Caldazinha com 13.6°C.\nA umidade média na região ficará em 56.98%. A probabilidade de chuva é muito baixa, com média de 3.0%, sendo as maiores probabilidades observadas em Bonfinópolis, Brazabrantes e Goianápolis, todas com 10.0%.\nVeja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:\nAbadia de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%\nAparecida de Goiânia: máxima 28.8°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%