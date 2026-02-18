A Região Metropolitana terá uma grande chance de chuva nesta quinta-feira (19). As cidades com as temperaturas máximas mais elevadas serão Senador Canedo, com 28.8°C, Bela Vista de Goiás, com 28.7°C, e Aparecida de Goiânia, com 28.6°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Goianápolis, com 19.2°C, e Bonfinópolis, com 19.5°C.A umidade média na região será de 80.08%, com Aragoiânia, Guapó e Hidrolândia podendo registrar até 94.0%. A probabilidade de chuva para a região é de 62.0%. Cidades como Aragoiânia e Guapó destacam-se com 95.0% de probabilidade de chuva, seguidas por Bela Vista de Goiás com 85.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Aparecida de Goiânia: máxima 28.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 70.0%Aragoiânia: máxima 28.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 95.0%Bela Vista de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 85.0%Bonfinópolis: máxima 27.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Brazabrantes: máxima 27.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Caldazinha: máxima 28.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 60.0%Caturaí: máxima 28.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Goianira: máxima 28.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 50.0%Goianápolis: máxima 27.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Goiânia: máxima 28.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Guapó: máxima 28.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 95.0%Hidrolândia: máxima 28.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Inhumas: máxima 28.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Nerópolis: máxima 27.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 65.0%Nova Veneza: máxima 27.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 50.0%Senador Canedo: máxima 28.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Terezópolis de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Trindade: máxima 28.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.