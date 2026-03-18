A Região Metropolitana terá uma quinta-feira (19) marcada por grande chance de chuva. As cidades mais quentes serão Senador Canedo, com máxima de 28.5°C, e Caturaí e Goiânia, ambas com 28.3°C. Já as mais frias incluem Goianápolis, com mínima de 19.4°C, e Bonfinópolis, registrando 19.7°C.A umidade média na Região Metropolitana será de 83.45%, com Brazabrantes, Nerópolis e Nova Veneza apresentando os maiores índices de umidade na noite, alcançando 94%. A probabilidade média de chuva na região é de 36.25%, mas cidades como Aragoiânia e Guapó têm uma alta probabilidade de 85% de chuva durante o dia, seguidas por Abadia de Goiás, Goianira e Trindade, com 65%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Aparecida de Goiânia: máxima 28.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Aragoiânia: máxima 27.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 20.0%Bela Vista de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Bonfinópolis: máxima 27.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Brazabrantes: máxima 27.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Caldazinha: máxima 28.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Caturaí: máxima 28.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Goianira: máxima 28.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Goianápolis: máxima 27.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Goiânia: máxima 28.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Guapó: máxima 27.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 20.0%Hidrolândia: máxima 27.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Inhumas: máxima 27.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Nerópolis: máxima 27.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Nova Veneza: máxima 27.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Senador Canedo: máxima 28.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Terezópolis de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Trindade: máxima 28.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.