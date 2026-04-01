A Região Metropolitana terá grande chance de chuva na quinta-feira (2). As temperaturas máximas registrarão Bela Vista de Goiás com 28.9°C, Senador Canedo com 28.8°C e Aparecida de Goiânia com 28.5°C como as cidades mais quentes. Já as mínimas indicarão Goianápolis com 18.6°C e Nerópolis com 18.8°C como as mais frias, caracterizando um tempo com grande probabilidade de precipitação.A umidade média na região ficará em 80.1%, com os maiores índices noturnos observados em Aragoiânia, Bonfinópolis e Brazabrantes, atingindo 93.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 53.75%, com destaque para Goianira com 95.0% durante o dia, e Aragoiânia e Guapó, ambas com 75.0% de probabilidade de chuva à noite.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Aparecida de Goiânia: máxima 28.5°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Aragoiânia: máxima 28.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 75.0%Bela Vista de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 55.0%Bonfinópolis: máxima 28.0°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 55.0%Brazabrantes: máxima 28.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Caldazinha: máxima 28.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Caturaí: máxima 28.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Goianira: máxima 28.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Goianápolis: máxima 27.5°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 60.0%Goiânia: máxima 28.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 60.0%Guapó: máxima 28.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 75.0%Hidrolândia: máxima 28.1°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Inhumas: máxima 28.1°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 50.0%Nerópolis: máxima 27.8°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 55.0%Nova Veneza: máxima 28.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Senador Canedo: máxima 28.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Terezópolis de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Trindade: máxima 28.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.