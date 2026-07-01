A Região Metropolitana terá tempo estável na quinta-feira (2), com temperaturas que variam entre as cidades. As mais quentes serão Caturaí com 29.9°C, Trindade com 29.8°C e Abadia de Goiás com 29.7°C. Já as mais frias serão Caldazinha com 14.0°C e Senador Canedo com 14.1°C.A umidade média na região será de 53.65%, com Caldazinha e Senador Canedo registrando as maiores umidades, 69.0%. A probabilidade média de chuva é de 25%, mas as maiores chances pontuais são de 5.0% em Aparecida de Goiânia e Hidrolândia.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aparecida de Goiânia: máxima 28.6°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Aragoiânia: máxima 29.7°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bela Vista de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bonfinópolis: máxima 27.8°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Brazabrantes: máxima 29.1°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caldazinha: máxima 28.6°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caturaí: máxima 29.9°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goianira: máxima 29.6°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goianápolis: máxima 27.1°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goiânia: máxima 29.4°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Guapó: máxima 29.7°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Hidrolândia: máxima 28.2°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Inhumas: máxima 29.4°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nerópolis: máxima 28.5°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Veneza: máxima 29.1°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Senador Canedo: máxima 28.8°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Terezópolis de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Trindade: máxima 29.8°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.