A Região Metropolitana terá tempo com temperaturas elevadas nesta quinta-feira (21). As temperaturas máximas alcançarão 28.4°C em Caturaí, 28.3°C em Goiânia e 28.3°C em Goianira. As mínimas serão de 18.0°C em Goianápolis e 18.2°C em Hidrolândia.A umidade média na região será de 74.97%, com destaque para Aragoiânia e Guapó, que podem ter umidade de 84.0%, e Abadia de Goiás com 83.0%. A probabilidade média de chuva é de 17.38%, sendo maior em Bonfinópolis e Caldazinha, ambas com 35.0%, e em Bela Vista de Goiás com 25.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Aparecida de Goiânia: máxima 27.3°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Aragoiânia: máxima 27.6°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Bela Vista de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Bonfinópolis: máxima 27.2°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Brazabrantes: máxima 28.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Caldazinha: máxima 27.9°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Caturaí: máxima 28.4°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Goianira: máxima 28.3°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Goianápolis: máxima 26.4°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Goiânia: máxima 28.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guapó: máxima 27.6°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Hidrolândia: máxima 26.5°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Inhumas: máxima 28.2°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nerópolis: máxima 27.5°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Nova Veneza: máxima 28.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Senador Canedo: máxima 28.0°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 25.0%Terezópolis de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Trindade: máxima 28.2°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.