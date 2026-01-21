A Região Metropolitana terá uma grande chance de chuva nesta quinta-feira (22). O tempo será marcado por instabilidade, com temperaturas variando entre as cidades. Bonfinópolis será a cidade mais quente, atingindo 24.7°C, seguida por Goiânia com 24.3°C e Trindade com 24.2°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Goianápolis, com mínima de 18.7°C, e Guapó, com 19.2°C.A umidade média na região será de 92.62%. Cidades como Aparecida de Goiânia, Aragoiânia e Bela Vista de Goiás registrarão índices de umidade de até 97.0%. A probabilidade média de chuva é de 64.25%, sendo que Abadia de Goiás, Aragoiânia e Bela Vista de Goiás apresentam as maiores chances, com 75.0% de probabilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 24.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Aparecida de Goiânia: máxima 24.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Aragoiânia: máxima 23.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Bela Vista de Goiás: máxima 23.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Bonfinópolis: máxima 24.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Brazabrantes: máxima 23.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Caldazinha: máxima 24.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Caturaí: máxima 23.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Goianira: máxima 24.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Goianápolis: máxima 21.7°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 24.4°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Goiânia: máxima 24.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Guapó: máxima 23.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Hidrolândia: máxima 23.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Inhumas: máxima 23.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Nerópolis: máxima 22.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Nova Veneza: máxima 22.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 24.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Senador Canedo: máxima 24.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Terezópolis de Goiás: máxima 22.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Trindade: máxima 24.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.