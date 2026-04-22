A Região Metropolitana terá um tempo de temperaturas amenas a quentes para quinta-feira (23), com predomínio de poucas chances de chuva. As cidades mais quentes serão Goiânia e Trindade, ambas com máxima de 29.7°C, seguidas por Abadia de Goiás, que alcançará 29.6°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Goianápolis, com 18.0°C, e Nerópolis, com 18.2°C.A umidade média na Região Metropolitana ficará em torno de 57.9%, com Hidrolândia apresentando os maiores índices, chegando a 67.0%. A probabilidade de chuva para a região é baixa, com média de 10.0%, índice também observado em cidades como Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia e Aragoiânia.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aparecida de Goiânia: máxima 29.3°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aragoiânia: máxima 29.3°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bela Vista de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bonfinópolis: máxima 28.7°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Brazabrantes: máxima 29.1°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caldazinha: máxima 29.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caturaí: máxima 29.6°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianira: máxima 29.5°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianápolis: máxima 28.2°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiânia: máxima 29.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guapó: máxima 29.3°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Hidrolândia: máxima 29.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Inhumas: máxima 29.2°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nerópolis: máxima 28.9°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Veneza: máxima 29.1°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Senador Canedo: máxima 29.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Terezópolis de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Trindade: máxima 29.7°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.