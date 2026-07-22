A Região Metropolitana inicia a quinta-feira (23) sob a influência de um padrão seco e sem chances de chuva, apresentando marcas térmicas elevadas durante a tarde. Os maiores picos de calor devem ocorrer em Caturaí e Trindade, que registram máxima de 32,2°C, seguidas de perto por Abadia de Goiás, com 32,1°C. Já os momentos mais frescos estão previstos para Caldazinha e Senador Canedo, onde as mínimas chegam a 15,3°C.Com probabilidade de chuva fixada em 0,0% para todo o território, a atenção se volta para a umidade relativa do ar, cuja média regional é de 44,6%. Os maiores percentuais de umidade serão observados em Goiânia, com 57,0%, e em Goianira e Santo Antônio de Goiás, que registram 56,0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 32,1°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aparecida de Goiânia: máxima 31,2°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aragoiânia: máxima 32,0°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bela Vista de Goiás: máxima 31,4°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 15,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bonfinópolis: máxima 30,7°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Brazabrantes: máxima 31,5°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caldazinha: máxima 31,3°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caturaí: máxima 32,2°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goianira: máxima 31,9°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goianápolis: máxima 30,1°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiânia: máxima 31,7°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 15,6°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guapó: máxima 32,0°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Hidrolândia: máxima 30,9°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Inhumas: máxima 31,6°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nerópolis: máxima 31,0°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Veneza: máxima 31,5°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 31,5°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 16,3°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Senador Canedo: máxima 31,5°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 15,3°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Terezópolis de Goiás: máxima 31,3°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Trindade: máxima 32,2°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.