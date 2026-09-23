A Região Metropolitana deve registrar um dia de sol firme e sem previsão de grandes variações nesta quinta-feira (24). A tarde promete ser bastante quente em diversos municípios, alcançando marcas expressivas em Caturaí, com máxima de 33,9°C, além de Senador Canedo e Trindade, ambas com 33,8°C. Já no período mais fresco, as menores temperaturas devem ocorrer em Goianápolis e Terezópolis de Goiás, onde os termômetros registram mínima de 19,6°C.A média da umidade relativa do ar na região deve ficar em 55,88%, com o índice mais elevado sendo esperado em Caldazinha, que pode atingir 68,0%. Quanto às chuvas, a probabilidade média é baixa, estimada em 7,12% para o território geral, mas cidades como Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia e Aragoiânia apresentam uma chance ligeiramente maior, de 15,0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 33,5°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Aparecida de Goiânia: máxima 33,3°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Aragoiânia: máxima 33,4°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Bela Vista de Goiás: máxima 33,7°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Bonfinópolis: máxima 32,7°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Brazabrantes: máxima 33,3°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Caldazinha: máxima 33,6°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Caturaí: máxima 33,9°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Goianira: máxima 33,7°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Goianápolis: máxima 31,8°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Goiânia: máxima 33,7°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Guapó: máxima 33,4°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Hidrolândia: máxima 32,8°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Inhumas: máxima 33,5°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Nerópolis: máxima 32,8°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Nova Veneza: máxima 33,3°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 33,4°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Senador Canedo: máxima 33,8°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Terezópolis de Goiás: máxima 33,1°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Trindade: máxima 33,8°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.