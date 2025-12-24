A Região Metropolitana terá grande chance de chuva na quinta-feira (25). As temperaturas máximas esperadas são de 32.0°C em Bonfinópolis, 31.3°C em Bela Vista de Goiás e Caldazinha. As mínimas devem ser de 18.3°C em Goianápolis e 18.6°C em Nerópolis.A umidade média na região ficará em 68.97%, com as maiores taxas de umidade podendo ser observadas em cidades como Brazabrantes, Caturaí e Inhumas, alcançando 85.0% durante a noite. A probabilidade média de chuva para a região é de 39.5%, mas cidades como Brazabrantes, Caturaí, Goianira, Inhumas, Santo Antônio de Goiás e Trindade apresentam uma probabilidade de chuva de 75.0% durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Aparecida de Goiânia: máxima 31.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Aragoiânia: máxima 30.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Bela Vista de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Bonfinópolis: máxima 32.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Brazabrantes: máxima 29.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Caldazinha: máxima 31.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Caturaí: máxima 29.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Goianira: máxima 30.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 5.0%Goianápolis: máxima 30.2°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Goiânia: máxima 31.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 5.0%Guapó: máxima 29.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Hidrolândia: máxima 31.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Inhumas: máxima 29.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Nerópolis: máxima 29.4°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%Nova Veneza: máxima 29.4°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 5.0%Senador Canedo: máxima 31.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Terezópolis de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%Trindade: máxima 30.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.