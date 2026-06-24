A Região Metropolitana terá tempo ameno na quinta-feira (25). As temperaturas máximas serão de 27.8°C em Brazabrantes e Nova Veneza, e 27.6°C em Goianira. As mínimas mais baixas serão registradas em Hidrolândia, com 14.5°C, e Aragoiânia, com 14.6°C.A umidade do tempo na região ficará em torno de 74.3% em média, com cidades como Aragoiânia e Guapó podendo atingir 86.0% de umidade noturna. A probabilidade de chuva é baixa, com média de 14.5%. As cidades de Bonfinópolis, Caturaí e Goianira apresentam as maiores chances de chuva, com 25.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Aparecida de Goiânia: máxima 26.1°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Aragoiânia: máxima 26.1°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Bela Vista de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Bonfinópolis: máxima 26.8°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Brazabrantes: máxima 27.8°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 15.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caldazinha: máxima 27.1°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caturaí: máxima 27.5°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Goianira: máxima 27.6°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 15.3°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Goianápolis: máxima 26.5°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiânia: máxima 27.5°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Guapó: máxima 26.1°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Hidrolândia: máxima 25.2°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Inhumas: máxima 27.6°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nerópolis: máxima 27.4°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Nova Veneza: máxima 27.8°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 15.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Senador Canedo: máxima 27.1°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 15.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Terezópolis de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Trindade: máxima 27.0°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.