A Região Metropolitana terá uma grande chance de chuva nesta quinta-feira (26), com o tempo variando entre as cidades. As temperaturas máximas mais elevadas são esperadas em Hidrolândia (26.1°C), Aparecida de Goiânia (25.9°C) e Senador Canedo (25.9°C). Já as mínimas mais baixas serão em Goianápolis (18.9°C) e Bonfinópolis (19.3°C).A umidade média na Região Metropolitana será de 90.1%, com Aragoiânia e Guapó registrando as maiores umidades, de 98.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 46.38%, mas cidades como Aparecida de Goiânia, Aragoiânia e Guapó têm probabilidade de 70.0% de chuva durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 25.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Aparecida de Goiânia: máxima 25.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Aragoiânia: máxima 25.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Bela Vista de Goiás: máxima 25.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Bonfinópolis: máxima 25.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Brazabrantes: máxima 25.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Caldazinha: máxima 25.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 45.0%Caturaí: máxima 25.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Goianira: máxima 25.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 40.0%Goianápolis: máxima 24.3°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Goiânia: máxima 25.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Guapó: máxima 25.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Hidrolândia: máxima 26.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Inhumas: máxima 25.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 45.0%Nerópolis: máxima 24.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Nova Veneza: máxima 25.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 25.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Senador Canedo: máxima 25.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Terezópolis de Goiás: máxima 24.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Trindade: máxima 25.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.