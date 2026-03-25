A Região Metropolitana terá grande chance de chuva nesta quinta-feira (26), caracterizando o tempo na região. As cidades com as temperaturas máximas mais altas serão Bela Vista de Goiás com 27.0°C, Goiânia com 26.9°C e Aparecida de Goiânia com 26.7°C. As temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Goianápolis, com 18.4°C, e Bonfinópolis, com 18.7°C.A umidade média na região ficará em torno de 84.28%. As maiores umidades serão em Caturaí com 94.0%, Bonfinópolis com 93.0% e Brazabrantes com 93.0%. A probabilidade média de chuva é de 43.62%, com os maiores índices em Bonfinópolis com 95.0%, Goianápolis com 90.0% e Aragoiânia com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Aparecida de Goiânia: máxima 26.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Aragoiânia: máxima 26.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Bela Vista de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Bonfinópolis: máxima 25.7°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Brazabrantes: máxima 26.2°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 60.0%Caldazinha: máxima 26.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Caturaí: máxima 26.5°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 55.0%Goianira: máxima 26.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 60.0%Goianápolis: máxima 25.4°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Goiânia: máxima 26.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Guapó: máxima 26.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Hidrolândia: máxima 26.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Inhumas: máxima 26.3°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Nerópolis: máxima 26.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Nova Veneza: máxima 26.2°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 60.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Senador Canedo: máxima 26.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Terezópolis de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Trindade: máxima 26.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.