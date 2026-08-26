A Região Metropolitana terá um dia de sol e calor nesta quinta-feira (27), com marcas térmicas variando entre a média mínima de 18,75°C e a máxima de 31,86°C. Entre os destaques do dia, Caturaí desponta como o município mais quente ao registrar máxima de 33,0°C, seguido por Trindade, com 32,9°C, e Goianira, com 32,7°C. Por outro lado, as marcas mais baixas serão registradas em Goianápolis, com mínima de 17,7°C, e em Hidrolândia, que apresentará mínima de 18,0°C.A umidade relativa do ar na região apresentará média de 55,73%, com os maiores índices previstos para Goianápolis, que deve registrar até 67,0%. A probabilidade média de chuva na área metropolitana é de apenas 6,38%, sendo que as maiores chances de precipitação não passam de 15,0%, índice estimado para as cidades de Aparecida de Goiânia, Bonfinópolis e Goianápolis.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 32,5°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Aparecida de Goiânia: máxima 31,2°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Aragoiânia: máxima 32,4°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Bela Vista de Goiás: máxima 31,1°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Bonfinópolis: máxima 30,6°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Brazabrantes: máxima 32,3°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Caldazinha: máxima 31,2°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caturaí: máxima 33,0°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Goianira: máxima 32,7°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Goianápolis: máxima 30,1°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Goiânia: máxima 32,2°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Guapó: máxima 32,4°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Hidrolândia: máxima 30,7°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Inhumas: máxima 32,6°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Nerópolis: máxima 31,7°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Nova Veneza: máxima 32,3°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 32,2°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Senador Canedo: máxima 31,5°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Terezópolis de Goiás: máxima 31,6°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Trindade: máxima 32,9°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.