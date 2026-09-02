A Região Metropolitana passará por um dia ensolarado e sem expectativa de chuva nesta quinta-feira (3), apresentando termômetros que registram, em média, até 33,27°C. Entre os destaques, Caturaí lidera como o município mais quente, atingindo máxima de 34,0°C, seguido de perto por Trindade, com 33,8°C, e Goiânia, com 33,7°C. Já os momentos mais frescos do período ocorrem nas primeiras horas do dia em Goianápolis, com mínima de 19,0°C, e em Bela Vista de Goiás, que registra 19,2°C.A umidade relativa do ar na região terá média de 54,67%, com os maiores valores previstos para Caldazinha, que chega a 66,0%, e Bonfinópolis, com 65,0%. Em relação à probabilidade de chuva, a média geral é de apenas 3,25%, sendo que Caturaí e Goianira apresentam as maiores chances de precipitação, ambas marcando 15,0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 33,5°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aparecida de Goiânia: máxima 33,1°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aragoiânia: máxima 33,5°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bela Vista de Goiás: máxima 33,5°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bonfinópolis: máxima 32,4°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Brazabrantes: máxima 33,4°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Caldazinha: máxima 33,3°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caturaí: máxima 34,0°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Goianira: máxima 33,7°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Goianápolis: máxima 31,6°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Goiânia: máxima 33,7°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Guapó: máxima 33,5°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Hidrolândia: máxima 32,7°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Inhumas: máxima 33,6°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Nerópolis: máxima 32,8°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Nova Veneza: máxima 33,4°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 33,3°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Senador Canedo: máxima 33,6°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Terezópolis de Goiás: máxima 32,9°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Trindade: máxima 33,8°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.