A Região Metropolitana terá como característica principal tempo com temperaturas moderadas nesta quinta-feira (30). As máximas na região serão observadas em Caturaí e Trindade, ambas com 29.6°C, seguidas por Abadia de Goiás, que registrará 29.5°C. As temperaturas mínimas, por sua vez, serão mais baixas em Goianápolis e Hidrolândia, ambas com 17.0°C.A umidade do ar média será de 58.4%, com Hidrolândia apresentando os maiores índices, chegando a 71.0%. A probabilidade de chuva para o dia será baixa, com média de 10.0%, sendo que Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia e Aragoiânia também registrarão 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aparecida de Goiânia: máxima 29.1°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aragoiânia: máxima 29.3°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bela Vista de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bonfinópolis: máxima 28.1°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Brazabrantes: máxima 28.8°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caldazinha: máxima 28.7°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caturaí: máxima 29.6°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianira: máxima 29.3°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianápolis: máxima 27.7°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiânia: máxima 29.3°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guapó: máxima 29.3°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Hidrolândia: máxima 28.9°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Inhumas: máxima 29.1°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nerópolis: máxima 28.6°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Veneza: máxima 28.8°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Senador Canedo: máxima 29.1°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Terezópolis de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Trindade: máxima 29.6°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.