A Região Metropolitana passará por um dia de sol firme e sem expectativa de chuva significativa nesta quinta-feira (30), apresentando marcas elevadas nos termômetros ao longo do dia. O calor será mais intenso em municípios como Caturaí, que deve registrar a máxima de 33,2°C, seguido por Trindade com 33,1°C e Abadia de Goiás com 32,9°C. Por outro lado, as temperaturas mais amenas no início do dia devem ocorrer em Caldazinha, com mínima de 17,3°C, e em Bela Vista de Goiás, onde os termômetros marcam 17,4°C.O índice médio de umidade relativa do ar na região deve ficar em 43,2%, tendo Bela Vista de Goiás com a taxa mais alta, registrando 56,0%, acompanhada por Caldazinha e Goiânia, ambas com 54,0%. Já a probabilidade média de chuva para o dia é baixa, calculada em 7,25% no consolidado regional, sendo que as maiores chances de precipitação não passam de 10,0% em localidades como Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia e Aragoiânia.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 32,9°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Aparecida de Goiânia: máxima 32,2°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Aragoiânia: máxima 32,9°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Bela Vista de Goiás: máxima 32,5°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Bonfinópolis: máxima 31,7°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Brazabrantes: máxima 32,5°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Caldazinha: máxima 32,3°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Caturaí: máxima 33,2°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Goianira: máxima 32,9°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Goianápolis: máxima 31,0°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Goiânia: máxima 32,8°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Guapó: máxima 32,9°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Hidrolândia: máxima 31,9°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Inhumas: máxima 32,7°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Nerópolis: máxima 32,0°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Nova Veneza: máxima 32,5°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 32,6°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Senador Canedo: máxima 32,5°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Terezópolis de Goiás: máxima 32,3°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Trindade: máxima 33,1°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.