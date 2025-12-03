A Região Metropolitana terá uma grande chance de chuva na quinta-feira (4). As cidades mais quentes incluem Bonfinópolis, com máxima de 26.0°C, Bela Vista de Goiás e Hidrolândia, ambas com máxima de 25.6°C. Já as cidades mais frias serão Goianápolis, com mínima de 18.8°C, e Nerópolis, com mínima de 19.3°C.\nA umidade média na região ficará em 88.92%, com Brazabrantes, Caturaí e Inhumas apresentando umidade de 95.0% durante a noite. A probabilidade média de chuva é de 46.75%, mas cidades como Aparecida de Goiânia, Brazabrantes, Caturaí e Inhumas registram 75.0% de probabilidade de chuva durante o dia, indicando tempo chuvoso.\nVeja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:\nAbadia de Goiás: máxima 25.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%