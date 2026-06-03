A Região Metropolitana terá como característica principal um tempo firme e sem previsão de chuva para quinta-feira (4). As temperaturas mais altas são esperadas em Caturaí, com 28.8°C, Trindade, com 28.6°C, e Abadia de Goiás, com 28.4°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Goianápolis, com 14.0°C, e em Bonfinópolis, com 14.6°C.A umidade média na região será de 55.85%, com Goianápolis, Goiânia e Goianira apresentando os maiores índices, de 68.0%. A probabilidade de chuva é de 0.0% para toda a Região Metropolitana.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aparecida de Goiânia: máxima 27.6°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aragoiânia: máxima 28.3°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bela Vista de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bonfinópolis: máxima 26.8°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Brazabrantes: máxima 28.0°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caldazinha: máxima 27.7°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caturaí: máxima 28.8°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goianira: máxima 28.3°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goianápolis: máxima 26.0°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goiânia: máxima 28.2°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Guapó: máxima 28.3°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Hidrolândia: máxima 27.2°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Inhumas: máxima 28.3°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nerópolis: máxima 27.2°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Veneza: máxima 28.0°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Senador Canedo: máxima 27.8°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Terezópolis de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Trindade: máxima 28.6°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.