A Região Metropolitana terá tempo com grande chance de chuva para a quinta-feira (5). As temperaturas máximas na região variam, com Aparecida de Goiânia alcançando 27.4°C, seguida por Bela Vista de Goiás e Hidrolândia, ambas com 27.2°C. As mínimas serão de 19.3°C em Goianápolis e 19.5°C em Guapó, caracterizando as cidades mais frias.A umidade média na região será de 89.4%, com cidades como Abadia de Goiás, Aragoiânia e Bela Vista de Goiás apresentando umidade de 95.0%. A probabilidade média de chuva é de 49.0%, mas algumas cidades como Bela Vista de Goiás, Brazabrantes e Caturaí terão maior probabilidade, com 75.0% de chance de chuva durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 25.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Aparecida de Goiânia: máxima 27.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Aragoiânia: máxima 26.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Bela Vista de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Bonfinópolis: máxima 26.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Brazabrantes: máxima 25.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Caldazinha: máxima 26.3°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Caturaí: máxima 25.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Goianira: máxima 25.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Goianápolis: máxima 24.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Goiânia: máxima 26.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Guapó: máxima 25.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Hidrolândia: máxima 27.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Inhumas: máxima 25.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Nerópolis: máxima 24.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Nova Veneza: máxima 24.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 25.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Senador Canedo: máxima 26.3°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Terezópolis de Goiás: máxima 24.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Trindade: máxima 25.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.