A Região Metropolitana terá grande chance de chuva nesta quinta-feira (5). As temperaturas máximas mais altas serão de 29.2°C em Caturaí e Trindade, e 29.1°C em Bela Vista de Goiás. As temperaturas mínimas mais baixas serão de 19.0°C em Goianápolis e 19.3°C em Nerópolis.A umidade média na Região Metropolitana ficará em 79.22%, com Trindade registrando o maior índice de 93.0%. A probabilidade de chuva média é de 34.62%, mas algumas cidades se destacam com maiores probabilidades, como Caturaí com 80.0% e Inhumas com 70.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Aparecida de Goiânia: máxima 28.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Aragoiânia: máxima 28.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Bela Vista de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Bonfinópolis: máxima 28.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 20.0%Brazabrantes: máxima 28.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Caldazinha: máxima 28.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 20.0%Caturaí: máxima 29.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Goianira: máxima 28.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Goianápolis: máxima 27.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 20.0%Goiânia: máxima 28.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Guapó: máxima 28.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Hidrolândia: máxima 28.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Inhumas: máxima 28.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Nerópolis: máxima 27.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Nova Veneza: máxima 28.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Senador Canedo: máxima 28.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Terezópolis de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Trindade: máxima 29.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.