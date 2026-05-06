A Região Metropolitana para quinta-feira (7) terá um tempo com temperaturas amenas. As cidades mais quentes serão Aragoiânia e Guapó, ambas com máxima de 30.8°C, e Abadia de Goiás, com 30.6°C. As temperaturas mínimas mais baixas serão de 17.6°C em Goianápolis e Nerópolis.A umidade média na região será de 60.5%. A probabilidade de chuva é baixa, com a média regional em 1.62%. As cidades com maior probabilidade de chuva serão Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis e Caldazinha, todas com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aparecida de Goiânia: máxima 30.1°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aragoiânia: máxima 30.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bela Vista de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Bonfinópolis: máxima 29.4°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Brazabrantes: máxima 29.8°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caldazinha: máxima 30.4°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Caturaí: máxima 30.5°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goianira: máxima 30.3°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goianápolis: máxima 28.6°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Goiânia: máxima 30.5°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Guapó: máxima 30.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Hidrolândia: máxima 29.9°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Inhumas: máxima 29.8°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nerópolis: máxima 29.4°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Veneza: máxima 29.8°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Senador Canedo: máxima 30.4°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Terezópolis de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Trindade: máxima 30.6°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.