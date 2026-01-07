A Região Metropolitana terá grande chance de chuva nesta quinta-feira (8), marcando o tempo na região. As temperaturas máximas mais elevadas são esperadas em Bonfinópolis, com 28.5°C, Trindade, com 28.4°C, e Goiânia, com 28.3°C. Já as temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Goianápolis, com 17.9°C, e Bela Vista de Goiás, com 18.6°C.A umidade média na Região Metropolitana ficará em torno de 74.88%. A probabilidade média de chuva é de 39.38%, mas algumas cidades se destacam com maiores chances, como Aparecida de Goiânia, Bonfinópolis e Caldazinha, todas com 65.0% de probabilidade de chuva durante o dia. As maiores taxas de umidade são observadas em Brazabrantes, Caturaí e Goianápolis, com 84.0% cada.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Aparecida de Goiânia: máxima 27.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Aragoiânia: máxima 27.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Bela Vista de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Bonfinópolis: máxima 28.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Brazabrantes: máxima 27.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Caldazinha: máxima 27.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Caturaí: máxima 27.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Goianira: máxima 28.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Goianápolis: máxima 26.6°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Goiânia: máxima 28.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Guapó: máxima 27.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Hidrolândia: máxima 27.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Inhumas: máxima 27.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Nerópolis: máxima 26.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Nova Veneza: máxima 26.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Senador Canedo: máxima 27.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Terezópolis de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Trindade: máxima 28.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.