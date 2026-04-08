A Região Metropolitana terá grande chance de chuva nesta quinta-feira (9). As cidades mais quentes registrarão máximas de 28.5°C em Caturaí e Trindade, e 28.4°C em Bela Vista de Goiás. Já as cidades mais frias serão Goianápolis, com mínima de 18.3°C, e Nerópolis, com 18.5°C.A umidade média do tempo será de 83.22%, com Senador Canedo, Bela Vista de Goiás e Brazabrantes apresentando os maiores índices de 94.0%, 93.0% e 93.0%, respectivamente. A probabilidade média de chuva para a região é de 53.88%, com Bela Vista de Goiás e Hidrolândia destacando-se com 95.0% de chance, e Abadia de Goiás com 80.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 80.0%Aparecida de Goiânia: máxima 28.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 80.0%Aragoiânia: máxima 27.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 35.0%Bela Vista de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 95.0%Bonfinópolis: máxima 27.3°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Brazabrantes: máxima 27.8°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Caldazinha: máxima 28.1°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Caturaí: máxima 28.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Goianira: máxima 28.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Goianápolis: máxima 27.0°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Goiânia: máxima 28.1°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Guapó: máxima 27.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 35.0%Hidrolândia: máxima 28.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Inhumas: máxima 28.0°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Nerópolis: máxima 27.0°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 45.0%Nova Veneza: máxima 27.8°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 55.0%Senador Canedo: máxima 28.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 80.0%Terezópolis de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Trindade: máxima 28.5°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.