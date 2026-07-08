A Região Metropolitana apresentará tempo com temperaturas amenas a elevadas na quinta-feira (9) como característica principal do tempo. As cidades mais quentes serão Caturaí, com 30.8°C, Trindade, com 30.7°C, e Abadia de Goiás, com 30.5°C. As temperaturas mais baixas serão registradas em Bela Vista de Goiás, com 14.4°C, e Caldazinha, com 14.5°C.A umidade média na Região Metropolitana será de 50.0%. As cidades com maior umidade serão Bela Vista de Goiás, Caldazinha e Senador Canedo, todas com 64.0%. A probabilidade média de chuva será de 9.25%, com Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia e Aragoiânia registrando os maiores índices, com 10.0% cada.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Aparecida de Goiânia: máxima 29.6°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Aragoiânia: máxima 30.3°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bela Vista de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Bonfinópolis: máxima 29.2°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Brazabrantes: máxima 30.0°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caldazinha: máxima 29.6°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Caturaí: máxima 30.8°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianira: máxima 30.5°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianápolis: máxima 28.9°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiânia: máxima 30.3°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 15.4°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guapó: máxima 30.3°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Hidrolândia: máxima 29.1°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Inhumas: máxima 30.1°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nerópolis: máxima 29.6°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Veneza: máxima 30.0°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Senador Canedo: máxima 29.9°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Terezópolis de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Trindade: máxima 30.7°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.