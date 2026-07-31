A Região Metropolitana apresentará um dia de céu firme e sem previsão de chuva neste sábado (1), com termômetros registrando marcas elevadas em diversas localidades. Entre os destaques da tarde, as temperaturas máximas devem atingir os patamares mais altos em Caturaí, com 31,8°C, Trindade, com 31,7°C, e Abadia de Goiás, que deve registrar 31,6°C. Em contrapartida, as primeiras horas do dia serão mais amenas, especialmente em Goianápolis e Bonfinópolis, cujas mínimas previstas são de 15,9°C e 16,7°C, respectivamente.O índice médio de umidade relativa do ar na região deve se fixar em 38,0%, indicando um período mais seco ao longo do dia. O maior valor de umidade estimado para a data ocorre em Santo Antônio de Goiás, chegando a 48,0%, seguido de perto por Goianápolis e Terezópolis de Goiás, ambas com 47,0%. Quanto à possibilidade de precipitação, a probabilidade é de 0,0% para todo o território, incluindo municípios como Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia e Aragoiânia, o que reforça o cenário de tempo seco.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 31,6°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aparecida de Goiânia: máxima 30,5°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aragoiânia: máxima 31,6°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bela Vista de Goiás: máxima 30,6°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bonfinópolis: máxima 29,6°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Brazabrantes: máxima 30,9°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caldazinha: máxima 30,4°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caturaí: máxima 31,8°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goianira: máxima 31,3°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goianápolis: máxima 29,0°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiânia: máxima 31,1°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guapó: máxima 31,6°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Hidrolândia: máxima 30,1°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Inhumas: máxima 31,1°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nerópolis: máxima 30,2°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Veneza: máxima 30,9°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 30,9°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Senador Canedo: máxima 30,7°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Terezópolis de Goiás: máxima 30,4°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Trindade: máxima 31,7°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.