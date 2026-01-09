A Região Metropolitana terá tempo com temperaturas elevadas no sábado (10). As cidades mais quentes incluem Bonfinópolis, com máxima de 31.2°C, e Goiânia e Trindade, ambas com 30.8°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Goianápolis, com 18.4°C, e Brazabrantes, com 19.1°C.A umidade do tempo na região ficará em média em 66.78%. Bela Vista de Goiás e Hidrolândia podem ter as maiores umidades, chegando a 80.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média de 2.75%, e as cidades com maiores chances são Brazabrantes, Caturaí e Inhumas, com 15.0% cada.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Aparecida de Goiânia: máxima 30.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Aragoiânia: máxima 30.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Bela Vista de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Bonfinópolis: máxima 31.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Brazabrantes: máxima 29.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Caldazinha: máxima 30.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caturaí: máxima 29.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Goianira: máxima 30.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Goianápolis: máxima 28.2°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goiânia: máxima 30.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Guapó: máxima 29.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Hidrolândia: máxima 30.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Inhumas: máxima 29.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Nerópolis: máxima 29.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Nova Veneza: máxima 29.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Senador Canedo: máxima 30.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Terezópolis de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Trindade: máxima 30.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.