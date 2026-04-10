A Região Metropolitana terá tempo ameno a quente para sábado (11). As cidades com as maiores temperaturas máximas serão Trindade, com 29.8°C, Bela Vista de Goiás, com 29.7°C, e Abadia de Goiás, com 29.6°C. As menores temperaturas mínimas serão observadas em Goianápolis, com 19.1°C, e Bonfinópolis, com 19.4°C.A umidade média na região será de 72.03%, com os maiores índices de umidade noturna em Bonfinópolis, Goianápolis e Terezópolis de Goiás, todos com 84.0%. A probabilidade média de chuva é de 9.5%, sendo Abadia de Goiás, Goianira e Inhumas as cidades com maior probabilidade diurna de 25.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Aparecida de Goiânia: máxima 29.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Aragoiânia: máxima 29.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Bela Vista de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Bonfinópolis: máxima 28.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Brazabrantes: máxima 29.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Caldazinha: máxima 29.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Caturaí: máxima 29.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Goianira: máxima 29.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Goianápolis: máxima 27.7°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Goiânia: máxima 29.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Guapó: máxima 29.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Hidrolândia: máxima 29.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Inhumas: máxima 29.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Nerópolis: máxima 28.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Nova Veneza: máxima 29.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Senador Canedo: máxima 29.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Terezópolis de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Trindade: máxima 29.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.