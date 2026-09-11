A Região Metropolitana terá um sábado (12) ensolarado e sem previsão de mudanças bruscas nas condições atmosféricas. Enquanto a média geral das temperaturas mínimas fica em 19,87°C, os termômetros sobem bastante nas cidades de Caturaí, Senador Canedo e Trindade, onde as máximas atingem 35,1°C. Em contrapartida, as marcas mais amenas no início do dia ocorrem em Caldazinha, com mínima de 19,2°C, e em Goianira, com previsão de 19,4°C.A umidade relativa do ar na região deve apresentar uma média de 45,89%, alcançando seus maiores índices, de até 58,0%, nas cidades de Aragoiânia, Bela Vista de Goiás e Caldazinha. Em relação à possibilidade de precipitação, a probabilidade média na área metropolitana é baixa, de apenas 7,63%. Os maiores índices de chance de chuva chegam a somente 10,0% em localidades como Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia e Aragoiânia, reforçando a tendência de tempo predominantemente firme.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 34,9°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Aparecida de Goiânia: máxima 34,5°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Aragoiânia: máxima 34,9°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Bela Vista de Goiás: máxima 34,9°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Bonfinópolis: máxima 33,8°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Caldazinha: máxima 34,8°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Caturaí: máxima 35,1°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Goianira: máxima 34,7°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Goianápolis: máxima 32,9°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Goiânia: máxima 35,0°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Guapó: máxima 34,9°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Hidrolândia: máxima 34,3°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Inhumas: máxima 34,6°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Nerópolis: máxima 33,8°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Nova Veneza: máxima 34,4°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 34,4°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Senador Canedo: máxima 35,1°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Terezópolis de Goiás: máxima 34,1°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Trindade: máxima 35,1°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.