A Região Metropolitana terá tempo de calor moderado para sábado (13). As cidades mais quentes serão Bonfinópolis com 31.3°C, Caldazinha com 30.7°C e Senador Canedo com 30.7°C. Já as mais frias serão Goianápolis com 20.1°C e Nerópolis com 20.5°C.\nA umidade média na região ficará em 78.3%. Cidades como Brazabrantes, Caturaí e Goianápolis podem registrar umidade elevada de até 92.0%. A probabilidade média de chuva é de 26.25%, com Abadia de Goiás, Guapó e Trindade apresentando as maiores chances, de até 45.0%.\nVeja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:\nAbadia de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%\nAparecida de Goiânia: máxima 30.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%