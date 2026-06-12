A Região Metropolitana terá tempo com ocorrência de chuvas isoladas para sábado (13). As temperaturas máximas alcançarão 29.3°C em Trindade, 29.2°C em Abadia de Goiás e Caturaí. Já as mínimas serão de 16.6°C em Terezópolis de Goiás e 16.7°C em Bonfinópolis.A umidade média na região será de 75.97%. Cidades como Bonfinópolis, Brazabrantes e Caturaí podem registrar umidade noturna de 87.0%. A probabilidade de precipitação durante o dia em Terezópolis de Goiás chega a 55.0%, enquanto Abadia de Goiás e Aragoiânia apresentam 50.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%Aparecida de Goiânia: máxima 28.4°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Aragoiânia: máxima 29.1°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Bela Vista de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Bonfinópolis: máxima 28.1°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Brazabrantes: máxima 28.7°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Caldazinha: máxima 28.7°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Caturaí: máxima 29.2°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Goianira: máxima 29.0°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Goianápolis: máxima 27.6°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Goiânia: máxima 29.0°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Guapó: máxima 29.1°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Hidrolândia: máxima 28.1°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Inhumas: máxima 28.8°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 20.0%Nerópolis: máxima 28.3°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Nova Veneza: máxima 28.7°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Senador Canedo: máxima 28.8°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Terezópolis de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Trindade: máxima 29.3°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.