A Região Metropolitana terá um tempo marcado por temperaturas amenas a quentes neste sábado (14). As máximas devem chegar a 30.1°C em Caturaí, Senador Canedo e Trindade, enquanto as mínimas mais baixas serão de 19.2°C em Goianápolis e Nerópolis.A umidade média na região será de 69.7%, com destaque para Bonfinópolis, onde a umidade noturna atinge 82.0%. A probabilidade média de chuva é de 13.25%, mas cidades como Goiânia podem registrar até 45.0% de chance de precipitação durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Aparecida de Goiânia: máxima 29.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Aragoiânia: máxima 29.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Bela Vista de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Bonfinópolis: máxima 29.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Brazabrantes: máxima 29.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Caldazinha: máxima 29.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Caturaí: máxima 30.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Goianira: máxima 29.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Goianápolis: máxima 28.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Goiânia: máxima 30.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 0.0%Guapó: máxima 29.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Hidrolândia: máxima 29.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Inhumas: máxima 29.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Nerópolis: máxima 29.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Nova Veneza: máxima 29.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Senador Canedo: máxima 30.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Terezópolis de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Trindade: máxima 30.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.